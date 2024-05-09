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"يديعوت أحرونوت" عن نتنياهو تعليقا على تصريحات بايدن: سنقاتل بمفردنا إذا اضطررنا لذلك
2024-05-09 | 05:02
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"يديعوت أحرونوت" عن نتنياهو تعليقا على تصريحات بايدن: سنقاتل بمفردنا إذا اضطررنا لذلك
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"يديعوت أحرونوت" عن نتنياهو تعليقا على تصريحات بايدن: سنقاتل بمفردنا إذا اضطررنا لذلك
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