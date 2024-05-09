"يديعوت أحرونوت" عن نتنياهو تعليقا على تصريحات بايدن: سنقاتل بمفردنا إذا اضطررنا لذلك

الشيخ صادق النابلسي لـ الجديد: الورقة الفرنسية مرفوضة بالكامل وحزب الله وضع الكثير من الملاحظات عليها من منطلق المجاملة الدبلوماسية و"ما بدي قول بِلّوها واشربوا ميّتها"