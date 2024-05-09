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عربي و دولي

هيئة المعابر بغزة تنفي ما ذكرته الخارجية الأميركية من فتح المعابر

2024-05-09 | 14:14
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هيئة المعابر بغزة تنفي ما ذكرته الخارجية الأميركية من فتح المعابر
هيئة المعابر بغزة تنفي ما ذكرته الخارجية الأميركية من فتح المعابر

نفت هيئة المعابر في قطاع غزة ما ذكرته وزارة الخارجية الأميركية حول فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأكدت الهيئة أن معابر القطاع لا زالت مغلقة وتحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي ولم يتم إدخال أية مساعدات منذ بدء الاجتياح البري لمحافظة رفح واحتلال معبر رفح الحدودي وإغلاق معبر كرم أبو سالم.

وكانت الخارجية الأميركية زعمت ان معبر كرم أبو سالم مفتوح وان شاحنات مساعدات دخلت إلى غزة من هناك.
وتابعت الخارجية الاميركية ان "الرئيس بايدن كان واضحا بأن لدينا مخاوف من أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح"، مضيفة : "لم نر حتى الآن مؤشرات على قرب قيام إسرائيل بعملية عسكرية كبيرة في رفح."
وتابعت: "أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح ستضعف الموقف الإسرائيلي في مفاوضات وقف إطلاق النار."
وقالت : "نتشاور مع الجانب الإسرائيلي حول رد حماس، ونعمل على جسر الهوة ونص يتفق عليه الجميع"، مضيفة : "سنواصل العمل للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة بما يفضي إلى استعادة الرهائن."
وتابعت الخارجية الاميركية ان "تصريحات الرئيس بايدن أمس لا تقوض وضع إسرائيل التفاوضي، ولا تدفع حماس للتعنت أكثر، ولا ينبغي إعاقة أو تأخير إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
هيئة المعابر بغزة تنفي ما ذكرته الخارجية الأميركية من فتح المعابر

عربي و دولي

غزة

معبر رفح

الخارجية الاميركية

معبر كرم أبو سالم

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