المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا بالمسيرات منصة لوياثان الغازية وقاعدة اليفالط في الاراضي المحتلة

اعلنت المقاومة الاسلامية في العراق انه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العــــــراق قاعدة اليفالط الصهيونية بأراضينا المحتلــــة مساء اليوم الخميس الموافق 9 / 5 / 2024، بواسطة الطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء ."