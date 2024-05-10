نتنياهو ينتقد بايدن بعد وقف إدارته إرسال شحنة أسلحة لـ"اسرائيل": خسرنا مئات الجنود
انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الرئيس الأميركي جو بايدن بسبب وقف إدارته إرسال شحنة أسلحة إلى" إسرائيل" على خلفية عملياتها العسكرية في رفح، في حين قالت واشنطن إنها اقترحت على تل أبيب "بدائل" لاجتياح المدينة.
فقد نقلت شبكة "سي إن إن" في وقت مبكر اليوم عن نتنياهو قوله إن بايدن ارتكب خطأ بوقف إرسال شحنة الأسلحة إلى "إسرائيل"، وفي مقابلة منفصلة مع برنامج "دكتور فيل برايم تايم" عبر الإنترنت عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي عن أمله في أن يتمكن هو والرئيس الأميركي من تجاوز خلافاتهما بشأن الحرب على قطاع غزة، وأقر نتنياهو -خلال المقابلة- بخسارة مئات الجنود في القطاع المحاصر، زاعما أن قواته دمرت 20 من بين 24 كتيبة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومؤكدا أنه يتعين هزيمة الحركة في رفح، وفق تعبيره، وكان نتنياهو قال -في بيان أصدره مكتبه أمس الخميس- "سنحارب بأظافرنا إذا اضطررنا لذلك"، في رد على تحذير أطلقه بايدن من أن واشنطن ستوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة إن أقدمت على اجتياح رفح.