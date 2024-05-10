سرايا القدس: سيطرنا على طائرة للاحتلال من نوع "سكاي لارك" بدون طيار في رفح جنوب قطاع غزة

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم من أن هجوما بريا إسرائيليا على رفح سيؤدي إلى "كارثة إنسانية هائلة"، فيما تواصل إسرائيل قصف غزة بعد أن غادر المفاوضون القاهرة من دون اتفاق.