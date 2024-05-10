سرايا القدس: سيطرنا على طائرة للاحتلال من نوع "سكاي لارك" بدون طيار في رفح جنوب قطاع غزة

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم من أن هجوما بريا إسرائيليا على رفح سيؤدي إلى "كارثة إنسانية هائلة"، فيما تواصل إسرائيل قصف غزة بعد أن غادر المفاوضون القاهرة من دون اتفاق.
نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن "القرار الأميركي بوقف شحنة مساعدات عسكرية لإسرائيل يرتبط مباشرة بمكالمة هاتفية مشحونة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، مشيرا إلى أن "تلك المكالمة شكلت نقطة تحول".
انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الرئيس الأميركي جو بايدن بسبب وقف إدارته إرسال شحنة أسلحة إلى" إسرائيل" على خلفية عملياتها العسكرية في رفح، في حين قالت واشنطن إنها اقترحت على تل أبيب "بدائل" لاجتياح المدينة.