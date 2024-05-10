مكالمة بين بايدن ونتنياهو شكلت نقطة تحوّل!

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن "القرار الأميركي بوقف شحنة مساعدات عسكرية لإسرائيل يرتبط مباشرة بمكالمة هاتفية مشحونة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، مشيرا إلى أن "تلك المكالمة شكلت نقطة تحول".

وقال المسؤول الأميركي، إن "بايدن وجه إنذارا لنتنياهو خلال مكالمة هاتفية مشحونة جرت في الرابع من نيسان الماضي بعد مقتل 7 موظفي إغاثة يعملون في منظمة المطبخ العالمي بعد استهدافهم بقصف جوي إسرائيلي".



وأوضح أن "بايدن هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن السياسة الأميركية تجاه إسرائيل ستتغير إذا لم توفر تل أبيب الحماية للمدنيين وموظفي الإغاثة".



وقال المسؤول الأميركي الذي لم تذكر رويترز اسمه: إنه من بين مكالمات صعبة كثيرة بين بايدن ونتنياهو، شكلت تلك المكالمة نقطة تحول، إذ لم يسبق أن هدد بايدن بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح رغم المحادثات بينهما التي كانت تزداد توترا بمرور الوقت.



وفي الأسبوع الماضي، تحرك البيت الأبيض بناء على الإنذار الذي ورد في تلك المكالمة، حيث أوقفت الولايات المتحدة إرسال شحنة تضم آلاف القنابل الثقيلة في ظل القلق من الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والذي أعلنت واشنطن اعتراضها عليه ما لم تقدم إسرائيل ضمانات بحماية المدنيين.