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عربي و دولي

بالفيديو - مندوب العدو يمّزق ميثاق الأمم المتحدة.. والسبب فلسطين!

2024-05-10 | 13:58
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بالفيديو - مندوب العدو يمّزق ميثاق الأمم المتحدة.. والسبب فلسطين!
بالفيديو - مندوب العدو يمّزق ميثاق الأمم المتحدة.. والسبب فلسطين!

مزّق مندوب العدو الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد إردان ميثاق الأمم المتحدة بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح اعتماد قرار ينص على أحقية فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة"، أوصى هذا القرار مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيًا.

واعتماد القرار جاء بعدما صوتت لصالحه 143 دولة، وامتنعت 25 عن التصويت، ورفضت القرار 9 دول، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية المدمّرة على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023، وسط كارثة إنسانية.

وفي هذا السياق، ذكر وزير الخارجية الإسرائيلي أنّ تصويت الامم المتحدة على عضوية فلسطين يكافىء "العنف"، على حدّ تعبيره

بالفيديو - مندوب العدو يمّزق ميثاق الأمم المتحدة.. والسبب فلسطين!

عربي و دولي

إسرائيل

جلعاد إردان

الأمم المتحدة

فلسطين

عضوية فلسطين

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Aljadeed
وسائل إعلام الاحتلال: صواريخ مضادة للدروع سقطت في منطقة معيان باروخ بالجليل الأعلى مما تسبب باندلاع حريق
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