أمير الكويت: بلادنا مرت بأوقات صعبة كان لها انعكاس على واقعنا وسنتخذ قرارا صعبا إنقاذا للبلاد

قضى خمسون شخصاً على الأقل، الجمعة، بسبب فيضانات شمال أفغانستان معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أفاد مسؤول محلي وكالة "فرانس برس". وقال رئيس السلطة الإقليمية المكلفة إدارة الكوارث الطبيعية، هداية الله همدرد: "الحصيلة حتى الآن هي خمسون قتيلاً بحسب المستشفى في إقليم بغلان-مركزي، وقد ترتفع".



