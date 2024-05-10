أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة

قضى خمسون شخصاً على الأقل، الجمعة، بسبب فيضانات شمال أفغانستان معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أفاد مسؤول محلي وكالة "فرانس برس". وقال رئيس السلطة الإقليمية المكلفة إدارة الكوارث الطبيعية، هداية الله همدرد: "الحصيلة حتى الآن هي خمسون قتيلاً بحسب المستشفى في إقليم بغلان-مركزي، وقد ترتفع".
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الأممية.
أشار المتحدث باسم مجلس الامن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إلى أنّه "ليس لدينا اتفاق بشأن الأسرى"، وذلك بعد رفض إسرائيل الموافقة على المقترح الأخير بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.