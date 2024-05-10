"إتفاق وقف النار ممكن".. تعليق جديد من البيت الأبيض

ولفت، في حديث للصحافيين في البيت الأبيض، إلى "أننا نعتقد أنه يمكن التغلب على الفجوات المتبقية في صفقة الأسرى"، موضحًا أنّ "الاجتماعات وجهًا لوجه بشأن اتفاق الأسرى انتهت، لكننا نعمل على إبقاء الجانبين (حماس وإسرائيل) منخرطين في المحادثات".

وذكر كيربي أنّ "التقارير الكثيرة بشأن اتهام إسرائيل بإساءة معاملة المعتقلين مثيرة للإزعاج والقلق"، وذلك بعد تحقيق لشبكة "سي إن إن" حول مركز اعتقال سرّي في النقب يتم فيه تعذيب فلسطينيين.

وأشار إلى أنّه "ما زلنا نعتقد أن اتفاق وقف إطلاق النار ممكن ويتطلب شجاعة أخلاقية ومواقف قيادية ونحن لم نستسلم بعد"، مضيفًا "لم نقل إن إسرائيل لا يمكنها العمل على إنهاء حماس لكن ما لا ندعمه هو عملية عسكرية كبرى في رفح".