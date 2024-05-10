فيضانات أفغانستان تودي بحياة 50 شخصاً

وتسببت الفيضانات أيضًا في أضرار جسيمة في المنازل والممتلكات في عدة مناطق، وفقًا لمدير إدارة الكوارث الطبيعية في بغلان، الذي قال إن عدد القتلى مرجّح للارتفاع لأن العديد من الأشخاص لا زالوا في عداد المفقودين.