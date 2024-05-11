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عربي و دولي

"الجيش الإسرائيلي" يدعو سكان رفح الى التوجّه "فوراً" إلى غرب غزة

2024-05-11 | 04:40
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&quot;الجيش الإسرائيلي&quot; يدعو سكان رفح الى التوجّه &quot;فوراً&quot; إلى غرب غزة
"الجيش الإسرائيلي" يدعو سكان رفح الى التوجّه "فوراً" إلى غرب غزة

أصدر جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم السبت أوامر بإجلاء سكان من المزيد من المناطق الواقعة شرقي رفح، جنوبي قطاع غزة، نحو "المنطقة الإنسانية الموسعة" في المواصي.

وطالب "الجيش الإسرائيلي"، في بيان، جميع السكان والنازحين المتواجدين في منطقة جباليا وأحياء السلام والنور وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا ومعسكر جباليا وعزبة ملين والروضة، والنزهة، والجرن، والنهضة، والزهور، بالتوجه "فوراً" إلى "المآوي" غربي مدينة غزة، مشيراً إلى أنهم "يتواجدون في منطقة قتال خطيرة".
وجاء في البيان أنه يمنع الاقتراب من السياج الأمني "حيث يشكل الاقتراب من السياج خطرا على حياتكم وسلامتكم".
ودعا "الجيش الإسرائيلي" السكان في بعض الأحياء الأخرى في شرق رفح، وتحديداً في مخيمي رفح والشابورة وأحياء الإداري والجنينة وخربة العدس في بلوكات: 6-9, 17, 25-27, 31، بالتوجه فوراً إلى "المنطقة الإنسانية الموسعة" في المواصي.
وأشار "الجيش الإسرائيلي" إلى أن هذه الأحياء "شهدت أنشطة إرهابية لحماس في الأيام والأسابيع الأخيرة الى جانب بنية إرهابية أخرى".

"الجيش الإسرائيلي" يدعو سكان رفح الى التوجّه "فوراً" إلى غرب غزة

عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي

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