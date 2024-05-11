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عربي و دولي

مصادر "إسرائيلية": السنوار لا يختبئ في رفح

2024-05-11 | 06:17
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مصادر &quot;إسرائيلية&quot;: السنوار لا يختبئ في رفح
مصادر "إسرائيلية": السنوار لا يختبئ في رفح

قال مسؤولون "إسرائيليون" إن "زعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار لا يختبئ في رفح، حيث أعطي رئيس الوزراء الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأولوية لعمليات الجيش الإسرائيلي هناك".

ووفقاً لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أمس الجمعة، عن مسؤولين "إسرائيليين"، فإن "المعلومات الأخيرة بشأن مكان وجود يحيى السنوار، تشير إلى أنه موجود في أنفاق حول خان يونس".
وأشارت الصحيفة "الإسرائيلية" إلى أن "نتنياهو رفع العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح إلى قمة أجندته العامة، مع الاعتقاد بأن إستهداف قيادة حماس لا يزال يشكل هدفاً رئيسياً للحرب الإسرائيلية أيضاً".
وبحسب الصحيفة، لم يتمكن المسؤولان، اللذان تحدثا مع "تايمز أوف إسرائيل"، من تحديد موقع السنوار حاليا على وجه اليقين، لكنهما استشهدا بتقييمات استخباراتية حديثة وضعت زعيم حماس في أنفاق بمنطقة خان يونس، على بعد حوالي 8 كيلومترات شمالي مدينة رفح.
وأكد مسؤول "إسرائيلي" ثالث أن "السنوار، الذي جعلت "إسرائيل" من القضاء عليه عنصرا رئيسيا في تدمير حماس، لا يزال في غزة".

مصادر "إسرائيلية": السنوار لا يختبئ في رفح

عربي و دولي

حماس

غزة

يحيى السنوار

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