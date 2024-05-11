هجوم خاركيف.. الجيش الروسي يسيطر على 5 بلدات ويأسر 34 عسكرياً

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن قوات الشمال التابعة للجيش الروسي سيطرت على بلدات بوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتينيفكا وبيلنايا وستريليتشيا في مقاطعة خاركف، وبلدة كيراميك في دونيتسك.وأضافت الوزارة "بالإضافة إلى ذلك، استهدفت المجموعة القوة البشرية والعتاد لأربعة ألوية أوكرانية ومفرزة من حرس الحدود في مناطق فولشانسك وفيسيلي وجلوبوكوي ونيسكوشني وكراسني"، مشيرة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية وصلت إلى 170 عسكريا و3 عربات قتالية مدرعة و4 سيارات.وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وحدات من القوات الروسية، تمكنت من أسر 34 جنديا أوكرانيا في مناطق مختلقة من مقاطعة خاركيف.