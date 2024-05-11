رئيس وزراء قطر يستقبل وفداً من الكونغرس الأميركي.. ويتلقى إتصالاً من غوتيريش
ذكرت وزارة الخارجية القطرية في حسابها على منصة إكس أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ناقش مع وفد من الكونغرس الأميركي في الدوحة تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب.
وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة الأميركية وسبل دعمها وتطويرها.
كما ناقش الجانبان التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، بالإضافة إلى آخر المستجدات في المنطقة.
من جهة أخرى، تلقى الشيخ محمد بن عبدالرحمن اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء القطرية التي أوردت الخبر، إنه جرى خلال الاتصال الهاتفي أيضا التطرق لجهود الوساطة الرامية لإنهاء الحرب على القطاع، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع.