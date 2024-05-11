رئيس وزراء قطر يستقبل وفداً من الكونغرس الأميركي.. ويتلقى إتصالاً من غوتيريش

ذكرت وزارة الخارجية القطرية في حسابها على منصة إكس أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ناقش مع وفد من الكونغرس الأميركي في الدوحة تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب.