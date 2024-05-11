جيش العدو الإسرائيلي: حماس تحاول إعادة بناء قدراتها في جباليا ونحن نحاول منع ذلك

قرأ الرئيس الأميركي السابق المرشح حاليا لخوض السباق إلى البيت الأبيض، دونالد ترامب، كلمات أغنية قال إنها تُشبّه المهاجرين بثعبان وذلك خلال تجمع انتخابي في نيوجيرزي.
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "إسرائيل تختلق الأعذار ولا تريد وقف إطلاق النار بسبب رغبتها في احتلال قطاع غزة بأكمله"، مشيرا الى ان "المذبحة مستمرة في غزة ورئيس الوزراء الاسرائيلي بلغ مستوى من شأنه أن يثير غيرة هتلر بسبب أساليبه في الإبادة الجماعية".
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الله أكرم مصر بزيارة آل بيت النبي محمد لها، وأنه "عندما بحثوا عن مكان للاستقرار فيه والاحتماء به، كانت وجهتهم مصر".