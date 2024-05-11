جيش العدو الإسرائيلي: حماس تحاول إعادة بناء قدراتها في جباليا ونحن نحاول منع ذلك

​اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "إسرائيل تختلق الأعذار ولا تريد وقف إطلاق النار بسبب رغبتها في احتلال قطاع غزة بأكمله"، مشيرا الى ان "المذبحة مستمرة في غزة ورئيس الوزراء الاسرائيلي بلغ مستوى من شأنه أن يثير غيرة هتلر بسبب أساليبه في الإبادة الجماعية".



