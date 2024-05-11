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عربي و دولي

تدمير منزل مراسل ‎"الجزيرة" أنس الشريف في غارة إسرائيلية بـ مخيم جباليا شمالي غزة

2024-05-11 | 14:00
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تدمير منزل مراسل ‎"الجزيرة" أنس الشريف في غارة إسرائيلية بـ مخيم جباليا شمالي غزة
تدمير منزل مراسل ‎"الجزيرة" أنس الشريف في غارة إسرائيلية بـ مخيم جباليا شمالي غزة
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تدمير منزل مراسل ‎"الجزيرة" أنس الشريف في غارة إسرائيلية بـ مخيم جباليا شمالي غزة

عربي و دولي

مراسل

‎"الجزيرة"

الشريف

إسرائيلية

جباليا

شمالي

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عبدالله بن زايد: الإمارات تستنكر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول دعوتها للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة
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