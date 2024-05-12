بايدن: وقف النار في القطاع يبدأ غداً في هذه الحالة!

ولفت إلى أن "إسرائيل قالت إن الأمر متروك لرغبة حماس وإن بإمكانها إنهاء الأمر غدًا وسيبدأ وقف إطلاق النار".
وسبق وأن وافقت حركة "حماس" على مقترح مصري يتضمن وقف إطلاق في غزة وتبادل الأسرى بينها وبين إسرائيل، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ب
قرأ الرئيس الأميركي السابق المرشح حاليا لخوض السباق إلى البيت الأبيض، دونالد ترامب، كلمات أغنية قال إنها تُشبّه المهاجرين بثعبان وذلك خلال تجمع انتخابي في نيوجيرزي.
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "إسرائيل تختلق الأعذار ولا تريد وقف إطلاق النار بسبب رغبتها في احتلال قطاع غزة بأكمله"، مشيرا الى ان "المذبحة مستمرة في غزة ورئيس الوزراء الاسرائيلي بلغ مستوى من شأنه أن يثير غيرة هتلر بسبب أساليبه في الإبادة الجماعية".
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الله أكرم مصر بزيارة آل بيت النبي محمد لها، وأنه "عندما بحثوا عن مكان للاستقرار فيه والاحتماء به، كانت وجهتهم مصر".