بايدن: وقف النار في القطاع يبدأ غداً في هذه الحالة!

ولفت إلى أن "إسرائيل قالت إن الأمر متروك لرغبة حماس وإن بإمكانها إنهاء الأمر غدًا وسيبدأ وقف إطلاق النار".

وسبق وأن وافقت حركة "حماس" على مقترح مصري يتضمن وقف إطلاق في غزة وتبادل الأسرى بينها وبين إسرائيل، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ب