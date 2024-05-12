أردوغان: إسرائيل لا تريد "الهدنة" لهذا السبب!

وفي وقت سابق، اكد أردوغان أن على إسرائيل أن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، بعد وصول أول طائرة تحمل مساعدات تركية إلى مصر.

وأضاف إردوغان، في كلمة ألقاها في إسطنبول، أن أنقرة ستواصل إرسال المساعدات إلى غزة بالتعاون مع مصر، وأن السلطات التركية تواصل اتصالاتها لتحرير الأسرى وإيجاد حل للأزمة.