الخارجية المصرية: مصر تعلن اعتزامها التدخل رسميا لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها سيطرت على 4 قرى أخرى في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، في حين أقر الجيش الأوكراني بأنه يواجه موقفاً عصيباً في القتال على هذه الجبهة الجديدة التي فتحتها روسيا على ثاني كبرى المدن الأوكرانية.
أعربت حركة حماس، اليوم الأحد، عن استهجانها لتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، التي قال فيها إن وقف إطلاق النار في غزة مرهون بالإفراج عن الأسرى.
اعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي إن قوات بلاده تواجه موقفا عصيبا في القتال الدائر بمنطقة خاركيف، لكنه أكد أن الجنود يبذلون ما بوسعهم للصمود.