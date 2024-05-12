إعلام "إسرائيلي": مفاوضات إعادة الاسرى لم تتوقف!

قال مسؤولون "إسرائيليون"، إن "مفاوضات إعادة الأسرى لم تتوقف رغم الخلافات مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، وإن فرصة جسر الفجوات منخفضة"، في حين اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عشرات من ذوي المحتجزين في غزة ومناصريهم خلال مظاهرة في تل أبيب أمس السبت".