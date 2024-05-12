إعلام "إسرائيلي": مفاوضات إعادة الاسرى لم تتوقف!
قال مسؤولون "إسرائيليون"، إن "مفاوضات إعادة الأسرى لم تتوقف رغم الخلافات مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، وإن فرصة جسر الفجوات منخفضة"، في حين اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عشرات من ذوي المحتجزين في غزة ومناصريهم خلال مظاهرة في تل أبيب أمس السبت".
وأوضح مسؤول في الكابينت لصحيفة هآرتس، أن "الوزراء أعربوا عن دعمهم استمرار تفويض الوفد الإسرائيلي في حال استئناف المناقشات".
من جهة أخرى، نقل موقع "والا" الإسرائيلي أن "تقديرات للجيش بأن الإنجازات في غزة قد تتآكل مع تعثر المفاوضات بشأن إعادة المحتجزين، وأن الجيش يتهم حكومة بنيامين نتنياهو بعدم استغلال "الإنجازات" العملياتية في غزة لتحقيق تقدم سياسي.