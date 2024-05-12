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عربي و دولي

مصر تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام العدل الدولية

2024-05-12 | 09:58
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مصر تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد &quot;إسرائيل&quot; أمام العدل الدولية
مصر تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام العدل الدولية

أعلنت مصر، اليوم الأحد، عزمها التدخل دعما لدعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية.

ففي بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم، أعلنت مصر عن اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات "إسرائيل" لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وأوضحت مصر أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات "الإسرائيلية" ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وطالبت مصر "إسرائيل" بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات "الإسرائيلية" لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعب يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن الدولي والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

مصر تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام العدل الدولية

عربي و دولي

مصر

جنوب أفريقيا

أفريقيا

إسرائيل

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