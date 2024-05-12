بهذه الكلمات وصف أردوغان أداء نتيناهو!
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "المذبحة مستمرة في قطاع غزة، وإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بلغ "مستوى في أساليب الإبادة الجماعية يثير غيرة الزعيم النازي أدولف هتلر".
وأضاف أردوغان -في مقابلة مع صحيفة كاثيميريني اليونانية نشرت اليوم الأحد عشية زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى أنقرة- أن "حركة المقاومة الإسلامية حماس وافقت على وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل تختلق الأعذار ولا تريد وقف إطلاق النار بسبب ما سماها رغبتها في احتلال قطاع غزة بأكمله".