واشنطن: هناك فجوة بين نوايا "إسرائيل" بشأن رفح والنتيجة

قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلنيكن إن هناك فجوة بين نوايا "إسرائيل" في حماية المدنيين والنتيجة في قطاع غزة.

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية، أوضح بلينكن أن الولايات المتحدة أعربت عن موقفها الواضح لـ "إسرائيل" بعدم دعم أي عملية عسكرية كبرى في رفح دون خطة موثوقة لحماية المدنيين.

وقال بلينكن: "الولايات المتحدة لم تر خطة من "إسرائيل" تمنع حماس من العودة إلى المناطق التي عملت فيها "إسرائيل" سابقا ثم غادرتها".

وأضاف "نعتقد أن عدد المدنيين الذين قتلوا في القتال في غزة أكبر من عدد الإرهابيين".

وأوضح بلينكن أن "الولايات المتحدة قد أخرت تزويد "إسرائيل" بالقنابل ذات الحمولة العالية بسبب المخاوف من الأضرار الجانبية التي قد تنجم عن استخدام هذه الأسلحة". كما تطرق إلى الجهود المستمرة لتطوير خطط أمنية وإدارية وإعادة بناء في غزة، مشيراً إلى التعاون مع الدول العربية وغيرها في هذا الشأن.

وأكد بلينكن أن الهدف المشترك بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" يظل هو التأكد من أن حماس لن تتمكن من حكم غزة مرة أخرى، والعمل نحو جعل القطاع منزوع السلاح.





