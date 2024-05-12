حماس تردّ على مقترح بايدن

أعربت حركة حماس، اليوم الأحد، عن استهجانها لتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، التي قال فيها إن وقف إطلاق النار في غزة مرهون بالإفراج عن الأسرى.

وأدانت الحركة، في بيان لها، "موقف بايدن واعتبرته تراجعا عن نتائج الجولة الأخيرة للمفاوضات التي أفضت إلى موافقها على مقترح الوسطاء في مصر وقطر بعلم وإطلاع الوسيط الأميركي".

وأضافت الحركة أنها "أبدت في كل مراحل مباحثات وقف العدوان المرونة اللازمة للمضي باتجاه إنجاز اتفاق"، مشيرة إلى أنها توجت هذا التوجه بالموافقة على المقترح الأخير، قبل أن يسارِع نتنياهو وحكومته إلى الانقلاب على هذا المسار عبر الشروع في عدوانه على شعبنا في رفح وجباليا وغزة، والتصعيد الوحشي لمجازره في مختلف مناطق قطاع غزة".

وتابع البيان: "هذا الموقف للرئيس بايدن يؤكد من جديد الانحياز الأميركي مع السياسة الإجرامية التي تقودها حكومة النازيين الصهاينة، واستمراره في منح الغطاء السياسي والدعم العسكري لحرب الإبادة التي تشنّها ضد شعبنا، وإتاحة المزيد من الوقت لجيش الاحتلال الإرهابي لاستكمال عمليات التدمير والقتل والإبادة في القطاع".