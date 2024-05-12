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أمير الكويت يصدر مرسوما يضم التشكيلة الوزارية الجديدة

2024-05-12 | 16:51
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أمير الكويت يصدر مرسوما يضم التشكيلة الوزارية الجديدة
أمير الكويت يصدر مرسوما يضم التشكيلة الوزارية الجديدة

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مرسوما بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، وتضم التشكيلة الوزارية الجديدة 13 وزيراً، وهم:


1. فهد يوسف سعود الصباح
نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية

2. شريدة عبد الله سعد المعوشرجي
نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء

3. الدكتور عماد محمد عبد العزيز العتيقي
نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط

4. عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري
وزيراً للإعلام والثقافة

5. الدكتور أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي
وزيراً للصحة

6. الدكتور أنور علي عبدالله المضف
وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والإستثمار

7. الدكتور عادل محمد عبد الله العدواني
وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي

8. عبد الله علي عبد الله اليحيا
وزيراً للخارجية

9. الدكتورة نورة محمد خالد المشعان
وزيراً للأشغال العامة ووزيراً للبلدية

10. الدكتور محمد إبراهيم محمد الوسمي
وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الاسلامية

11. عمر سعود عبد العزيز العمر
وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات

12. الدكتور محمود عبد العزيز محمود بوشهري
وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الاسكان

13. الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة
وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون الشباب

وكان أمير الكويت قد أعلن حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور في البلاد لمدة لا تزيد على 4 سنوات.
وينص الأمر الأميري على أن الأمير ومجلس الوزراء سوف يتوليان اختصاصات مجلس الأمة، على أن تصدر القوانين خلال هذه الفترة بمراسيم قوانين.
أمير الكويت يصدر مرسوما يضم التشكيلة الوزارية الجديدة

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