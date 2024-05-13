"هزيمة حماس هدف مشترك".. توضيحات أميركية جديدة بشأن رفح وتسليح "إسرائيل"

وقد بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال مع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت الوضع في غزة "والجهود الجارية لإطلاق سراح الرهائن".وقالت الخارجية الأميركية، في بيان، إن بلينكن أكد التزام واشنطن الصارم بأمن "إسرائيل" و "الهدف المشترك المتمثل في هزيمة حماس".وذكر البيان أن بلينكن أكد مجدداً معارضة الولايات المتحدة لعملية عسكرية برية كبيرة في رفح.كما شدد على الحاجة الملحة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في غزة وعلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية.ودعا بلينكن "إسرائيل" للمساعدة في معالجة تحديات توزيع المساعدات الإنسانية داخل غزة.أما السفير الأميركي بـ "إسرائيل" جاك ليو، فقال إنه لن يكون هناك انقطاع في المساعدات العسكرية الأميركية لـ "إسرائيل".وأضاف ليو أن "إسرائيل لم تتجاوز الخط الأحمر في رفح، وأنه من الخطأ الاعتقاد أن شيئا تغير جذريا في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب"، وفق ما نقلت عنه "القناة الـ12 الإسرائيلية".