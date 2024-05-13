الإنتخابات توجه ضربة لمؤيدي إنفصال كتالونيا

وحصل الاشتراكيون ومرشحهم في الإقليم سلفادور إيلا على 42 مقعدا في برلمان الإقليم المؤلف من 135 مقعدا، بعد فرز وإحصاء 99 بالمئة من الأصوات، بينما جاء حزب معا لأجل كتالونيا (يونتس) الانفصالي المتطرف في المركز الثاني بحصوله على 35 مقعدا، ويليه حزب اليسار الجمهوري (إي آر سي) الانفصالي الأكثر اعتدالا بالحصول على 20 مقعدا.كما حقق أكبر حزب معارض في إسبانيا، وهو حزب الشعب المحافظ، أكبر زيادة في مكاسبه الانتخابية منذ التصويت السابق في 2021، إذ حصل في التصويت الذي جرى الأحد على 15 مقعدا ارتفاعا من 3.لكن نسبة المشاركة والإقبال على التصويت جاءت منخفضة، مسجلة 58 بالمئة.