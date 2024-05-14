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عربي و دولي

"في زيارة غير معلنة"... بلينكن توجه إلى كييف

2024-05-14 | 01:14
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&quot;في زيارة غير معلنة&quot;... بلينكن توجه إلى كييف
"في زيارة غير معلنة"... بلينكن توجه إلى كييف

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في زيارة غير معلنة إلى كييف، حيث سيلتقي فلاديمير زيلينسكي.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن "بلينكن وصل إلى كييف اليوم في مهمة ديبلوماسية غير معلنة وسيؤكد لأوكرانيا التزام إدارة بايدن الدفاع طويل الأمد عنها".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن "بلينكن سيجتمع مع فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء دينيس شميغال ووزير الخارجية دميتري كوليبا لبحث الوضع الميداني في ساحة المواجهة ودور المساعدات الأميركية الجديدة والتزام واشنطن  دعم كييف".

وقالت الوكالة : "إن بلينكن سيرسل إشارة ثقة قوية إلى المسؤولين والناشطين الأوكرانيين الذين سيلتقيهم خلال زيارته التي ستستمر يومين".

وقال مسؤول أميركي :"إن كييف تسلّمت مدافع ودفاعات جوية وصواريخ بعيدة المدى في حزمة المساعدات الجديدة".

"في زيارة غير معلنة"... بلينكن توجه إلى كييف

عربي و دولي

بلينكن

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