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عربي و دولي

مصر تدرس خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

2024-05-14 | 02:41
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مصر تدرس خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل
مصر تدرس خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين مصريين، قولهم إن مصر تدرس خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع "إسرائيل".

وذكرت الصحيفة نقلا عن أحد المسؤولين، أن "مصر تدرس خفض العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل من خلال سحب سفير البلاد في تل أبيب"، على خلفية العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

وقال مسؤول مصري آخر: "في الوقت الحالي، لا توجد خطط لتعليق العلاقات أو التخلص من كامب ديفيد"، في إشارة إلى الاتفاقات التي أدت إلى معاهدة السلام عام 1979.

وأضاف: "لكن طالما بقيت القوات الإسرائيلية في معبر رفح، فإن مصر لن ترسل شاحنة واحدة إلى رفح".

وكانت مصر أعلنت، قبل أيام، عزمها دعم دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

كما رفضت السلطات المصرية إعادة فتح حدودها مع غزة بعد أن سيطرت قوات الإحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وأكد مصدر مصري رفيع المستوى أن مصر أبلغت وسطاء المفاوضات رفضها القاطع للتصعيد الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن القاهرة تحمّل الجانب الإسرائيلي مسؤولية تدهور الأوضاع في القطاع، وكذلك مسؤولية منع المساعدات عن المدنيين في غزة.

ومصر وسيط رئيسي في المحادثات غير المباشرة بين "إسرائيل" وحماس بشأن اتفاق يهدف إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

مصر تدرس خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

عربي و دولي

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