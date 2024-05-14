في رفح.. "القسام وسرايا القدس" شنّا هجوماً على العدو!

بدورها، أعلنت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عن قصفها بقذائف الهاون من العيار الثقيل التحشدات العسكرية والآليات المتوغلة لجيش العدو الإسرائيلي في محيط معبر رفح.

كما كشفت عن تمكّن عناصرها من "قنص جندي صهيوني يتحصن في أحد المباني خلف مدارس أبو زيتون معسكر جباليا شمال قطاع غزة".

هذا، وقالت "سرايا القدس" في بلاغ آخر: "قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 جنود وآليات العدو المتقدمة محيط المقبرة الشرقية بحي السلام شرق رفح"، مضيفة "قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" قوة راجلة في امتداد شارع ابو العيش في جباليا وأوقعنا القوة بين قتيل و جريح".