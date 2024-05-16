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عربي و دولي

البنتاغون: لا ندعم احتلالا لقطاع غزة وتقديرنا أن العملية الإسرائيلية في رفح محدودة

2024-05-16 | 15:10
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البنتاغون: لا ندعم احتلالا لقطاع غزة وتقديرنا أن العملية الإسرائيلية في رفح محدودة
البنتاغون: لا ندعم احتلالا لقطاع غزة وتقديرنا أن العملية الإسرائيلية في رفح محدودة
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البنتاغون: لا ندعم احتلالا لقطاع غزة وتقديرنا أن العملية الإسرائيلية في رفح محدودة

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