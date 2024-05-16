غالانت: لا يمكن إخضاع إسرائيل

وأضاف غالانت في ختام تقييم الوضع على حدود قطاع غزة في منطقة رفح: "العملية ستتكثف وستستمر بقوات إضافية ستدخل المنطقة. لقد دمرت قواتنا العديد من الأنفاق في المنطقة وسيتم تدمير المزيد من الأنفاق قريبا".

وتابع غالانت أن "حركة حماس ليست منظمة قادرة على تجديد نفسها الآن، وليس لديها احتياطيات، وليس لديها القدرة على تصنيع الأسلحة، وليس لديها إمدادات، وليس لديها ذخائر".

كما أشار إلى إن " حماس لديها القدرة على علاج الإرهابيين المصابين بشكل صحيح، وهذا يعني أننا نستنفدها".

كان غالانت قد أكد أن "إسرائيل" ستفعل ما يلزم لتحقيق أهدافها العسكرية في قطاع غزة وفي الشمال، وذلك في رد واضح على ضغوط أميركية تهدف إلى إيقاف العملية في مدينة رفح.

وقال وزير الحرب الإسرائيلي : "أتحدث إلى أعداء إسرائيل وكذلك إلى أصدقائنا المقربين. لا يمكن إخضاع دولة إسرائيل. سنتمسك بموقفنا، سنحقق أهدافنا، سنضرب حماس، سنضرب حزب الله، وسنحقق الأمن".