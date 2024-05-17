كيربي: لدينا عدة طرق غير مباشرة لايصال رسائل إلى الجانب الفلسطيني

ذكر المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض ​جون كيربي، أنّ "شاحنات المساعدات بدأت بالفعل بالوصول لغزة"، وذلك تعليقًا على تثبيت الرصيف العائم في شاطئ قطاع غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول.