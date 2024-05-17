الجانب الفلسطيني رداً على أميركا: أي طريق لإدخال المساعدات ليس بديلًا عن فتح المعابر البرية كافة!

أوضحت حركة "حماس"، في بيان، أنها وجميع الفصائل الفلسطينية يؤكدون على "حق شعبنا بوصول كل المساعدات التي يحتاجها في ظل الكارثة الإنسانية التي صنعها الاحتلال في عدوانه الغاشم على قطاع غزة"، وذلك بعد بدء العمل بالرصيف المائي الذي قامت الولايات المتحدة بتثبيته في شاطئ غزة، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.