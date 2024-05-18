"من مسافة صفر"... القسام: أجهزنا على 15 جندياً للاحتلال شرقي رفح
اعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في بيان إنها أجهزت على 15 جندياً من قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام مجموعة من مقاتليها لمنزل تحصن فيه عدد كبير من الجنود .
وقالت كتائب القسام في بيانها : " تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على 15 جندياً صهيونياً بعد استهداف مجموعة قسامية لمنزل تحصن فيه عدد كبير من الجنود بعبوة مضادة للأفراد "رعدية" وبعدها اقتحم مجاهدونا عليهم المنزل واشتبكوا مع من تبقى من الجنود من مسافة الصفر بالرشاشات الخفيفة والقنابل اليدوية في حي التنور شرق مدينة رفح جنوب القطاع."