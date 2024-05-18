بالفيديو - غارة اسرائيلية تستهدف سيارة على اتوستراد يعفور قرب منطقة المصنع داخل الأراضي السورية

اعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في بيان إنها أجهزت على 15 جندياً من قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام مجموعة من مقاتليها لمنزل تحصن فيه عدد كبير من الجنود .