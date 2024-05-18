بالفيديو - غارة اسرائيلية تستهدف سيارة على اتوستراد يعفور قرب منطقة المصنع داخل الأراضي السورية pic.twitter.com/MLreGU248j
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 18, 2024
بالفيديو - غارة اسرائيلية تستهدف سيارة على اتوستراد يعفور قرب منطقة المصنع داخل الأراضي السورية pic.twitter.com/MLreGU248j
أجلي مئات الأشخاص وأوقف العمل في محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في جنوب غرب ألمانيا جراء فيضانات وأمطار غزيرة، بحسب ما أعلنت السلطات ووسائل إعلام المانية .
اعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في بيان إنها أجهزت على 15 جندياً من قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام مجموعة من مقاتليها لمنزل تحصن فيه عدد كبير من الجنود .
نصحت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، الرعايا الأميركيين في الخارج "بتوخي الحذر لاحتمال وقوع هجمات أو مظاهرات ضد المصالح الأميركية".