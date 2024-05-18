الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

حديث "إسرائيلي" عن "السبيل الوحيد" لإنجاح صفقة التبادل

2024-05-18 | 07:39
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
حديث &quot;إسرائيلي&quot; عن &quot;السبيل الوحيد&quot; لإنجاح صفقة التبادل
حديث "إسرائيلي" عن "السبيل الوحيد" لإنجاح صفقة التبادل


لا تزال محادثات هدنة غزة تقف أمام طريق مسدود، لكن مصادر "إسرائيلية" مطلعة تقدر أن هناك "محاولات من قبل الدول الوسيطة لتجديد هذه المحادثات".

وبحسب "هيئة البث الإسرائيلية"، يرى مسؤولون مطلعون على سير المفاوضات، أنه "من الضروري تضييق الخناق على زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار وتكثيف الضغط عليه، لأن هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله دفع صفقة إطلاق سراح المختطفين في القطاع"، على حد قولهم.
وحركة حماس متمسكة بأن يتضمن الاتفاق نصا واضحا وصريحا على وقف كلي ودائم لإطلاق النار وانسحاب "الجيش الإسرائيلي" من غزة، بينما ترفض "إسرائيل" هذه النقطة حتى الآن وتصر على عدم إنهاء الحرب حتى اجتياح مدينة رفح بريا.
حديث "إسرائيلي" عن "السبيل الوحيد" لإنجاح صفقة التبادل

عربي و دولي

غزة

حماس

إسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قبل المناظرة.. ترامب يطالب بـ"تحليل مخدرات" لبايدن
بالفيديو - غارة اسرائيلية تستهدف سيارة على اتوستراد يعفور قرب منطقة المصنع داخل الأراضي السورية

اقرأ ايضا في عربي و دولي

صاروخ حوثي يصيب ناقلة نفط
12:00

صاروخ حوثي يصيب ناقلة نفط

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أن الحوثيين أطلقوا اليوم السبت صاروخا في البحر الأحمر أصاب ناقلة النفط "إم تي وند" التي ترفع علم بنما، وتشغلها شركة يونانية.

12:00

صاروخ حوثي يصيب ناقلة نفط

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أن الحوثيين أطلقوا اليوم السبت صاروخا في البحر الأحمر أصاب ناقلة النفط "إم تي وند" التي ترفع علم بنما، وتشغلها شركة يونانية.

عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يفشل التوصل لصفقة تبادل
10:52

عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يفشل التوصل لصفقة تبادل

أعلن أهالي الأسرى الإسرائيليين، اليوم السبت، في بيان أن "نتنياهو يفشل التوصل لصفقة تبادل".

10:52

عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يفشل التوصل لصفقة تبادل

أعلن أهالي الأسرى الإسرائيليين، اليوم السبت، في بيان أن "نتنياهو يفشل التوصل لصفقة تبادل".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024