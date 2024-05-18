مسؤول "إسرائيلي" سابق: لا توجد فكرة عن كيفية إنتهاء الحرب

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مسؤول "إسرائيلي" سابق أنه "لا توجد فكرة عن كيفية انتهاء الحرب على غزة ولا تصور لما سيبدو عليه "النصر" في الواقع".