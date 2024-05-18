بالفيديو - تفجير حقل ألغام في آليات وجنود "الجيش الإسرائيلي"

شاهد 🔽 - سرايا القدس تنشر مشاهد من تفجير حقل ألغام في آليات وجنود "الجيش الإسرائيلي" بحي الزيتون شرقي مدينة غزة pic.twitter.com/QhchhUOUlL
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 18, 2024
شاهد 🔽 - سرايا القدس تنشر مشاهد من تفجير حقل ألغام في آليات وجنود "الجيش الإسرائيلي" بحي الزيتون شرقي مدينة غزة pic.twitter.com/QhchhUOUlL
أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أن الحوثيين أطلقوا اليوم السبت صاروخا في البحر الأحمر أصاب ناقلة النفط "إم تي وند" التي ترفع علم بنما، وتشغلها شركة يونانية.
أعلن أهالي الأسرى الإسرائيليين، اليوم السبت، في بيان أن "نتنياهو يفشل التوصل لصفقة تبادل".