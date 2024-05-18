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عربي و دولي

بلد أوروبي آخر يعلن إستئناف تمويل الأونروا

2024-05-18 | 10:09
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بلد أوروبي آخر يعلن إستئناف تمويل الأونروا
بلد أوروبي آخر يعلن إستئناف تمويل الأونروا


أعلنت النمسا، السبت، أنها ستستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الذي تم تعليقه بعد مزاعم "إسرائيلية" بأن موظفيها "قد يكونوا متورطين في هجوم 7 أكتوبر".

ونهاية نيسان، خلصت مجموعة تقييم مستقلة إلى أن إسرائيل لم تقدم دليلاً على الاتهامات المزعومة.
واستأنفت العديد من الدول منها ألمانيا والسويد وكندا واليابان، مساعداتها في حين لا تزال دول أخرى تعلقها.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية النمساوية، أنه "بعد تحليل تفصيلي لخطة العمل المقدمة من الأونروا لتحسين أداء المنظمة قررت النمسا صرف الأموال".
وأضافت الوزارة أنه "تم تخصيص تمويل بقيمة 3.4 مليون يورو في موازنة 2024 ويجب سداد الدفعة الأولى خلال الصيف".
وتابعت: "سيتم إستخدام جزء من الأموال النمساوية في المستقبل لتحسين آليات الرقابة الداخلية في الأونروا".
وذكرت النمسا أنها "ستراقب عن كثب تنفيذ خطة العمل مع الشركاء الدوليين الآخرين"، مشددة على أن "الثقة فقدت".
وأضاف البيان أن النمسا زادت بشكل كبير دعمها للفلسطينيين في غزة ومنطقتها منذ 7 أكتوبر، حيث قدمت مساعدة إنسانية بقيمة 32 مليون يورو لمنظمات أخرى للإغاثة الدولية.
بلد أوروبي آخر يعلن إستئناف تمويل الأونروا

عربي و دولي

النمسا

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