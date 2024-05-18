بالفيديو - إطلاق صاروخ تجاه مروحية من طراز "أباتشي" شمالي مخيم جباليا

شاهد 🔽 - إطلاق صاروخ "سام 7" تجاه طائرة مروحية من طراز "أباتشي" شمال مخيم جباليا شمال قطاع غزة pic.twitter.com/2BImv5j3Zx
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 18, 2024
شاهد 🔽 - إطلاق صاروخ "سام 7" تجاه طائرة مروحية من طراز "أباتشي" شمال مخيم جباليا شمال قطاع غزة pic.twitter.com/2BImv5j3Zx
أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أن الحوثيين أطلقوا اليوم السبت صاروخا في البحر الأحمر أصاب ناقلة النفط "إم تي وند" التي ترفع علم بنما، وتشغلها شركة يونانية.
أعلن أهالي الأسرى الإسرائيليين، اليوم السبت، في بيان أن "نتنياهو يفشل التوصل لصفقة تبادل".