عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يفشل التوصل لصفقة تبادل

وجاء في البيان:
"- حكومة نتنياهو تخلت عن أبنائنا والسبيل الوحيد لإنقاذهم وقف الحرب فوراً.
- توسيع العملية العسكرية في رفح يعني التخلي عن المختطفين الأحياء.
- الطريقة الوحيدة لإعادة المختطفين هي وقف الحرب فوراً.
- تدمير حماس وإعادة المختطفين أصبحا هدفين متناقضين.
- نقول لمجلس الحرب يجب إعادة المختطفين الأحياء فوراً من خلال صفقة تبادل.
- نقول لغالات يجب عليك وعلى باقي القادة إزاحة نتنياهو من الحكم.
- نقول لبيني غانتس وغادي آيزنكوت.. كم من الدماء ستسفك لأنكما لا تظهران الشجاعة؟.
- نقول للكنيست إذا لم تزيحوا نتنياهو من الحكم فأنتم شركاء له.
- سنصل إلى الكنيست ونتظاهر هناك والشعب هو من سيعيد "المختطفين".