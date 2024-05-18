عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يفشل التوصل لصفقة تبادل

وجاء في البيان:"- حكومة نتنياهو تخلت عن أبنائنا والسبيل الوحيد لإنقاذهم وقف الحرب فوراً.- توسيع العملية العسكرية في رفح يعني التخلي عن المختطفين الأحياء.- الطريقة الوحيدة لإعادة المختطفين هي وقف الحرب فوراً.- تدمير حماس وإعادة المختطفين أصبحا هدفين متناقضين.- نقول لمجلس الحرب يجب إعادة المختطفين الأحياء فوراً من خلال صفقة تبادل.- نقول لغالات يجب عليك وعلى باقي القادة إزاحة نتنياهو من الحكم.- نقول لبيني غانتس وغادي آيزنكوت.. كم من الدماء ستسفك لأنكما لا تظهران الشجاعة؟.- نقول للكنيست إذا لم تزيحوا نتنياهو من الحكم فأنتم شركاء له.- سنصل إلى الكنيست ونتظاهر هناك والشعب هو من سيعيد "المختطفين".