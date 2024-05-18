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عربي و دولي

عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يفشل التوصل لصفقة تبادل

2024-05-18 | 10:52
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عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يفشل التوصل لصفقة تبادل
عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يفشل التوصل لصفقة تبادل

أعلن أهالي الأسرى الإسرائيليين، اليوم السبت، في بيان أن "نتنياهو يفشل التوصل لصفقة تبادل".

وجاء في البيان: 
"- حكومة نتنياهو تخلت عن أبنائنا والسبيل الوحيد لإنقاذهم وقف الحرب فوراً.
- توسيع العملية العسكرية في رفح يعني التخلي عن المختطفين الأحياء.
- الطريقة الوحيدة لإعادة المختطفين هي وقف الحرب فوراً.
- تدمير حماس وإعادة المختطفين أصبحا هدفين متناقضين.
- نقول لمجلس الحرب يجب إعادة المختطفين الأحياء فوراً من خلال صفقة تبادل.
- نقول لغالات يجب عليك وعلى باقي القادة إزاحة نتنياهو من الحكم.
- نقول لبيني غانتس وغادي آيزنكوت.. كم من الدماء ستسفك لأنكما لا تظهران الشجاعة؟.
- نقول للكنيست إذا لم تزيحوا نتنياهو من الحكم فأنتم شركاء له.
- سنصل إلى الكنيست ونتظاهر هناك والشعب هو من سيعيد "المختطفين".
 
عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يفشل التوصل لصفقة تبادل

عربي و دولي

إسرائيل

عائلات الأسرى الإسرائيليين

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