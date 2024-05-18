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عربي و دولي

"زار عواصم عربية سراً".. غانتس يهدد بالإنسحاب من حكومة الحرب

2024-05-18 | 14:06
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&quot;زار عواصم عربية سراً&quot;.. غانتس يهدد بالإنسحاب من حكومة الحرب
"زار عواصم عربية سراً".. غانتس يهدد بالإنسحاب من حكومة الحرب

هدد الوزير بيني غانتس، مساء اليوم السبت، بالانسحاب من حكومة الحرب "الإسرائيلية"، وحدد مهلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للموافقة على خطة لما بعد الحرب على غزة، في حين ذكرت قناة "إسرائيلية" أن غانتس أجرى لقاءات سرية في عدة عواصم عربية.

وفي مؤتمر صحفي بتل أبيب، حدد غانتس شرطه النهائي لبقائه في الإئتلاف الحكومي في ظل رفض نتنياهو وضع خطة ما بعد الحرب لحكم قطاع غزة، وطالب حكومة الحرب بخطة من 6 نقاط بحلول الثامن من حزيران المقبل.
وذكرت "القناة 12 الإسرائيلية" أن غانتس أجرى لقاءات سرية في عدة عواصم عربية قبل أن يعقد مؤتمره الصحفي.
وقال الوزير "الإسرائيلي" إنه يريد من حكومة الحرب الالتزام بهذه الخطة، وتشمل الانتصار في الحرب، وتقويض حكم حركة حماس بالقطاع، وإعادة مواطني الشمال إلى منازلهم بحلول أيلول المقبل، وتعزيز التطبيع مع السعودية، والتجنيد العسكري العادل في "إسرائيل".
وأضاف أنه لا يمكن الانتصار في الحرب بدون بوصلة إستراتيجية واضحة، وهناك حاجة لتغيير فوري.
وتابع أنه في حالة عدم تلبية توقعاته فسوف يسحب حزبه المنتمي لتيار الوسط من حكومة الطوارئ التي يرأسها نتنياهو، ويتوجه إلى الشعب "الإسرائيلي" لإجراء انتخابات عامة.
كما قال غانتس إن هناك أقلية صغيرة سيطرت على قيادة "إسرائيل" وتقودها إلى المجهول، مضيفا أنه كانت هناك وحدة قوية في الائتلاف الحكومي حين انضم إليه، ولكن في الفترة الأخيرة كان هناك تشويش، بحسب تعبيره.
وتحدث الوزير "الإسرائيلي" عن مفاوضات تبادل الأسرى، وقال إن مقترح الصفقة الأخير متوازن ويمكن تطويره.
وزعم أن زعيم حركة حماس يحيى السنوار هو من يفسد الصفقة "في الوقت الذي يعيش في الأنفاق بينما تعيش إسرائيل تحت الضغوط"، حسب قوله.
وقال غانتس إنه لا بد أن يعمل "الجيش الإسرائيلي" في جميع مناطق قطاع غزة بما فيها رفح، معتبرا أن حركة حماس كانت تعيد تأهيل نفسها من خلال المعبر الذي احتله الجيش الإسرائيلي مؤخرا.
وأثارت تصريحات عضو مجلس الحرب انتقادات حادة من عدة وزارء في الائتلاف الحاكم بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وفي وقت سابق اليوم، دعا زعيم المعارضة "الإسرائيلية" يائير لبيد زعيم المعارضة في "إسرائيل" بيني غانتس إلى إعلان استقالته، وقال إن عليه أن لا يساعد نتنياهو للبقاء في السلطة.
وعلى وقع خلافات محتدمة وتراشق بالتصريحات، نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن مصدر في مجلس الحرب أن حل المجلس بات أقرب من أي وقت مضى.
وقال المصدر إنه إذا جرت عملية واسعة في رفح دون موافقة ودعم أميركيّين ودون تحديد تفاصيل اليوم التالي، فإن أعضاءً بمجلس الحرب سوف يدعون إلى حلّه.
وأضاف أن العلاقات بين أعضاء المجلس تزداد سوءا بسبب عدم اتخاذ قرارات إستراتيجية.
كما كشف المصدر "الإسرائيلي" عن توتر داخل مجلس الحرب بسبب عدم اتخاء قرارات بشأن اليوم التالي في غزة وعدم تحقيق تقدم  في صفقة تبادل الأسرى.
وطالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان وزير الحرب يوآف غالانت بقيادة مسار لإزاحة نتنياهو من السلطة لأنه يفشل التوصل إلى صفقة تبادل.
في المقابل، نقلت صحيفة "معاريف" عن مصدر مسؤول أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير مستعد للحسم أو اتخاذ قرارات بشأن اليوم التالي بغزة لكنه مستعد لعرقلة الحلول التي يضعها الذين لا يتفق معهم.
وقال مصدر "إسرائيلي" مطلع على المحادثات "الإسرائيلية" - الأميركية للصحيفة إن الإدارة الأميركية بدأت تتوصل لحقيقة مفادها أن حركة حماس لن تختفي وأنها ستبقى في غزة بصورة أو بأخرى حتى بعد انتهاء الحرب.
وأشار المصدر إلى أن أي دولة عربية لن تقبل أن تتحول إلى مقاول لدى "إسرائيل" وإدارة غزة وإعمارها، بينما تحتفظ "إسرائيل" لنفسها بحرية تنفيذ هجمات وعمليات عسكرية.

"زار عواصم عربية سراً".. غانتس يهدد بالإنسحاب من حكومة الحرب

عربي و دولي

بيني غانتس

قطاع غزة

إسرائيل

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