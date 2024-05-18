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عربي و دولي

نتنياهو يرفض مهلة غانتس.. ويتحدث عن الدولة الفلسطينية

2024-05-18 | 14:44
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نتنياهو يرفض مهلة غانتس.. ويتحدث عن الدولة الفلسطينية
نتنياهو يرفض مهلة غانتس.. ويتحدث عن الدولة الفلسطينية

قال رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن بيني غانتس اختار أن يهدد رئيس الوزراء بدلا من حركة حماس.

وذكر نتنياهو في بيان: "غانتس اختار وضع شروطه في الوقت الذي يخوض فيه جيشنا قتالا ضد حماس في غزة".
وأضاف نتنياهو: "أرفض المهلة التي عرضها غانتس وأؤكد مجددا رفضي المطلق لقيام دولة فلسطينية كجزء من صفقة التطبيع مع السعودية".
وتابع: "الشروط التي وضعها غانتس هي تلاعب بالكلمات ومعناها واضح انتهاء الحرب والهزيمة لإسرائيل وإهمال أغلب المخطوفين وإبقاء حماس في الحكم وإقامة دولة فلسطينية".
وذكر: "جنودنا الأبطال لم يسقطوا سدى، ومن المؤكد لم يسقطوا لنستبدل حماسستان بفتحستان".
وقال نتنياهو: "إذا كان غانتس يفضل المصلحة القومية ولا يبحث عن حجة لإسقاط الحكومة فليجب على هذه الأسئلة الثلاث:
- هل هو مستعد لإتمام العملية العسكرية في رفح من اجل القضاء على كتائب حماس، واذا كان جوابه نعم، فكيف يهدد إذا باسقاط الحكومة في أوج العملية العسكرية؟.
- هل يعارض الحكم المدني للسلطة في قطاع غزة حتى دون الرئيس محمود عباس؟.
- هل يقبل بدولة فلسطينية في الضفة وقطاع غزة كجزء من عملية التطبيع مع السعودية؟".
وأشار نتنياهو إلى أن موقفه في هذه "القضايا المصيرية واضح جداً"، قائلاً: "رئيس الحكومة مصر على القضاء على كتائب حماس، وهو يعارض إدخال السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وإقامة دولة فلسطينية والتي حتما ستكون دولة إرهاب".
وأوضح أن "حكومة الطوارئ مهمة لإنجاز كل أهداف الحرب بما في ذلك استعادة المخطوفين"، مطالبا غانتس بأن "يوضح موقفه للجمهور حيال هذه القضايا".
وطالب الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس نتنياهو بالإلتزام برؤية متفق عليها للحرب في غزة تشمل تحديد الجهة التي قد تحكم القطاع بعد انتهاء الحرب مع حركة حماس.
وأضاف غانتس في مؤتمر صحفي أنه يريد من حكومة الحرب وضع خطة من 6 نقاط بحلول 8 حزيران، وهي:
"-إعادة المختطفين الإسرائيليين لدى حماس.
- القضاء على حكم حماس.
- نزع السلاح من غزة، وضمان الوجود العسكري الإسرائيلي.
- إقامة إدارة أوروبية أميركية فلسطينية للقطاع مدنيا، تضمن سلطة ناجحة تحكم غزة، وإعادة المواطنين في الشمال.
- تطبيع العلاقات مع السعودية من خلال خطوة واسعة لإقامات علاقات مع العالم العربي.
- تجنيد طلاب المعاهد الدينية في إسرائيل، لضمان قوة الجيش".
وهدد غانتس بإنسحاب حزبه من حكومة الإئتلاف إذا لم يلب نتنياهو مطالبه.
ووجه كلامه لنتنياهو: "إذا لم تفضل المصلحة الوطنية وفضلت المتطرفين فسنضطر لتقديم استقالتنا، وسنقيم حكومة تحظى بدعم الشعب".
نتنياهو يرفض مهلة غانتس.. ويتحدث عن الدولة الفلسطينية

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

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