"الجزيرة": بدء إجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي وسط خلاف عاصف بعد كلمة عضو المجلس بيني غانتس

شنّ دونالد ترامب هجوما جديدا على جو بايدن أثناء إلقائه السبت خطابا أمام المؤتمر السنوي للرابطة الوطنية للبنادق سعيا لحشد التأييد لحملته الرئاسية، بينما حذّر الرئيس الحالي في ولاية جورجيا المتأرجحة والحاسمة من أن منافسه الجمهوري "المضطرب" يشكل تهديدا للديمقراطية الأميركية.
إستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الظهران اليوم الأحد، مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.
تعرض مجموعة من الطلاب العرب في جمهورية قيرغيزستان، لهجوم من قبل مجهولين في محل سكنهم، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، ومحاصرة قوات الأمن لموقع الحادث.