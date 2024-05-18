"الجزيرة": بدء إجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي وسط خلاف عاصف بعد كلمة عضو المجلس بيني غانتس

تعرض مجموعة من الطلاب العرب في جمهورية قيرغيزستان، لهجوم من قبل مجهولين في محل سكنهم، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، ومحاصرة قوات الأمن لموقع الحادث.