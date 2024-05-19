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عربي و دولي

ولي العهد السعودي يستقبل مستشار الأمن القومي الأميركي

2024-05-19 | 01:08
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ولي العهد السعودي يستقبل مستشار الأمن القومي الأميركي
ولي العهد السعودي يستقبل مستشار الأمن القومي الأميركي


إستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الظهران اليوم الأحد، مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه تم خلال اللقاء "بحث الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، والتي قارب العمل على الانتهاء منها، وما يتم العمل عليه بين الجانبين في الشأن الفلسطيني لإيجاد مسار ذو مصداقية نحو حل الدولتين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".
كذلك "تم بحث المستجدات الإقليمية بما في ذلك الأوضاع في غزة وضرورة وقف الحرب فيها، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية".
ولي العهد السعودي يستقبل مستشار الأمن القومي الأميركي

عربي و دولي

محمد بن سلمان

أميركا

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