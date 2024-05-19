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عربي و دولي

ترامب: بايدن الأسوأ بتاريخ أميركا.. والرئيس يردّ: مضطرب

2024-05-19 | 01:19
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ترامب: بايدن الأسوأ بتاريخ أميركا.. والرئيس يردّ: مضطرب
ترامب: بايدن الأسوأ بتاريخ أميركا.. والرئيس يردّ: مضطرب

شنّ دونالد ترامب هجوما جديدا على جو بايدن أثناء إلقائه السبت خطابا أمام المؤتمر السنوي للرابطة الوطنية للبنادق سعيا لحشد التأييد لحملته الرئاسية، بينما حذّر الرئيس الحالي في ولاية جورجيا المتأرجحة والحاسمة من أن منافسه الجمهوري "المضطرب" يشكل تهديدا للديمقراطية الأميركية.

وعُلّقت لمدة أسبوع جلسات محاكمة ترامب أمام محكمة في نيويورك في قضية جنائية، وقد اغتنم هذه الفرصة لإلقاء خطاب السبت أمام الرابطة الوطنية للبنادق (إن آر إيه) في مدينة دالاس في ولاية تكساس.
وفي خطابه الذي ألقاه أمام آلاف من أعضاء الرابطة، قال ترامب:
- بايدن هو أسوأ رئيس في تاريخ بلدنا. إنه رجل مليء بالهراء.
- حذر الحضور من أن بايدن يريد حرمانهم من أسلحتهم النارية.
- بايدن محتال وتهديد للديمقراطية.
من جهته وصل بايدن السبت إلى جورجيا التي تعد من الولايات المتأرجحة والتي فاز فيها خلال انتخابات 2020.
وردّ بايدن السبت على تصريحات ترامب، قائلاً:
- خصمي ليس خاسرا جيدا. لكنه خاسر.
- ديمقراطيتنا على المحكّ حقا.
- إنه ليس مهووسا بالخسارة في عام 2020 فحسب. من الواضح أنه مضطرب.
- شيء ما قد "حدث" لترامب بعد تلك الانتخابات.
- ترامب لا يترشح لقيادة أميركا. إنه يترشح للانتقام. لا يمكننا أن نسمح لهذا الرجل بأن يصبح رئيسا. مستقبل أطفالنا على المحكّ. علينا أن نفوز بهذا السباق، ليس من أجلي بل من أجل أميركا.

ترامب: بايدن الأسوأ بتاريخ أميركا.. والرئيس يردّ: مضطرب

عربي و دولي

دونالد ترامب

أميركا

جو بايدن

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