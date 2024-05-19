شاهد - عراك بين النواب بجلسة إنتخاب رئيس للبرلمان العراقي

رفع مجلس النواب العراقي جلسته لإختيار رئيس له إلى إشعار آخر وذلك بعد عراك نشب بين النواب.

وكان البرلمان العراقي قد عقد جلسة برلمانية مخصصة لاختيار رئيس لمجلس النواب بديلا للرئيس المُقال محمد الحلبوسي، يوم السبت.

وأظهرت مقاطع تم تداولها شجارا واشتباكات بالأيدي بين النواب، وتدخلا لقوات الأمن لإنهاء الشجار.

اشتباك بالأيدي بين نواب داخل قبة البرلمان أثناء جلسة اختيار رئيس لمجلس النواب#العراق_بغداد#برلمان_الخاسرين pic.twitter.com/rIfMVObUzO — أبان (@al_7000al) May 18, 2024

وقالت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، إن "نتائج الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان حصل فيها النائب سالم العيساوي على 158 صوتا، فيما حصل النائب محمود المشهداني على137 صوتا، أما النائب عامر عبد الجبار حصل على 3 أصوات، وكان عدد الأوراق الباطلة 13".

وأضافت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن "عدد النواب المصوتين بلغ 311 نائبا".

وسيحل رئيس البرلمان الجديد محل الحلبوسي، الذي تولى المنصب عام 2018 وأقيل بقرار من المحكمة الاتحادية العليا في /تشرين الثاني الماضي.

ولن تستمر ولاية رئيس البرلمان الجديد طويلا مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في عام 2025.