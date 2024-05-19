"تعذيب ونزع اعترافات بالقوة".. الأونروا تكشف ما تفعله اسرائيل بموظفيها

وأوضحت أن إسرائيل تعمل على ذلك من خلال تشويه وتهديد وتعذيب عمال الإغاثة الحاليين، مع تقييد أو رفض منح تأشيرات للأشخاص الذين يرغبون في القدوم والمساعدة.

وأضافت الأمم المتحدة أن أول عامل إغاثة أجنبي لديها قُتل هذا الأسبوع في هجوم دبابة إسرائيلية على سيارته التي تحمل علامة.

كما اشتكى الموظفون من مضايقات السلطات حيث يكافح الموظفون الدوليون للحصول على تأشيرات طويلة الأجل ويخشى الموظفون المحليون الانتقام من عائلاتهم إذا تحدثوا إلى وسائل الإعلام. وقالت جولييت توما، المتحدثة باسم الأونروا، لصحيفة "ديلي بيست": "لقد تعرض الموظفون للمضايقات وهم خائفون على عائلاتهم".